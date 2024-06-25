«Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко отправился в зону спецоперации

Уточняется, что он почти год служит в санитарно-эвакуационном взводе.

Напомним, что убивший пятерых и ранивший десятерых женщин в столичном регионе вышел на свободу раньше срока. Осенью прошлого года он отправился в отряд «Шторм Z». Тем не менее в штурмовики 62-летнего мужчину не взяли по состоянию здоровья, а для санитарно-эвакуационного взвода он оказался пригоден. В зону спецоперации маньяк попросился самостоятельно с целью заработать деньги на первое время на воле, где у него ничего не осталось. После смерти его матери неприватизированная квартира в Зеленограде отошла государству.

Предполагается, что Гриценко станет нести службу до конца спецоперации, после чего его отпустят на свободу.