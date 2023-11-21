Зеленский назвал способ вернуть большинство беженцев назад на Украину

Для того, чтобы люди стали возвращаться назад, необходимо обеспечить полную безопасность с воздуха для 7-8 областных центров, а также вокруг них. Владимир Зеленский подчеркнул, что это могло бы избавить Киев от финансовых трудностей. Его точку зрения привела газета The Sun.

«Если мы вернем их, они будут работать и платить налоги. Этого будет, возможно, недостаточно, но по большей части закроет финансовый дефицит в нашем бюджете», - указал он.

В таком случае правительству не надо было бы настолько часто просить помощи у Запада. В то же время Соединенные Штаты и европейские страны не могут поставить ВСУ нужное количество систем ПВО, что не позволяет надежно прикрыть от ударов с воздуха не только населенные пункты, но даже и войска на передовой.