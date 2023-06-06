Зеленский опубликовал фото с экстренного заседания с Залужным, но без Буданова

Владимир Зеленский провел экстренное заседание Совета национальной безопасности Украины по ситуации вокруг Каховской ГЭС. Позже в соцсетях офис украинского президента выложил фото с совещания.

На фото присутствует главком ВСУ Валерий Залужный, который, по данным российских силовых структур, в начале мая получил тяжелую черепно-мозговую травму.

При этом на заседании отсутствовал глава ГУР Кирилл Буданов. Последний раз он появлялся на публике 29 мая. Вчера украинские СМИ сообщали о гибели руководителя разведслужбы в результате российского ракетного удара. Украинские власти эту информацию опровергали.

Сегодня ночью ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС. Зеленский переложил ответственность за подрыв станции на «российских террористов». Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что в зону возможного затопления попали 80 населенных пунктов на территории, контролируемой киевским режимом.