Зеленский подтвердил, что США готовят в Германии бригаду ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский в официальном telegram-канале заявил, что две бригады ВСУ подготовят в европейских странах — Германии и Франции. Он отметил, что в ФРГ с бойцами активно работают американцы.

В планах Украины подготовить бригады для передовой, переняв опыт иностранных коллег. В настоящее время продолжают учения в Германии, а в перспективе к ним присоединиться и Франции. По словам Зеленского, украинская сторона попросила в этом помощи также страны Северной Европы и Балтии. По итогу в ВСУ появятся как минимум три подготовленные зарубежными инструкторами бригады.

«Мы получили позитив от немецкой стороны, хотя, буду откровенным, на немецкой земле готовят нашу бригаду американцы, это их вклад. Если честно, этого мало, но мы тем не менее благодарны за это», — сказал Зеленский на видео.

Напомним, глава ВС Франции Себастьен Лекорню сообщал, что при подготовке украинских военных используют французское вооружение, всех бойцов оснастят обмундированием и дадут необходимые навыки на одной из военных баз страны.

Ранее сообщалось, что украинский боевик рассказал, как проходили учения в Польше по стандартам НАТО.