Пройдя курс подготовки по стандартам НАТО в Польше, он вернулся на фронт, надеясь на улучшение боевых навыков.

Командир взвода младший лейтенант Вооруженных сил Украины Евгений Гоч рассказал о своем опыте подготовки, прошедшем в Польше. Кадры допроса опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

В сентябре 2022 года мужчину мобилизовали. Затем он в течение двух с половиной месяцев обучался по стандартам НАТО для повышения квалификации до младшего офицера.

На СВО Гоч попал в окружение в районе Ольговского леса. Под минометным огнем, получив ранения, он и его подчиненные были вынуждены сдаться российским штурмовым группам.

Ранее несколько солдат из президентской бригады ВСУ сдались в плен под Великой Новоселкой.