Зеленский попросил у Великобритании помощь в усилении ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком попросил у него оказать помощь в срочном укреплении украинской ПВО.

Он пояснил, что это необходимо для продолжения Черноморской зерновой инициативы.

Также Зеленский написал в соцсетях, что он обсудил с британским премьером текущее положение дел в зоне конфликта и насущные потребности Украины в вооружении.

Россия вышла из зерновой сделки 18 июля. С тех пор российские войска регулярно наносят удары по инфраструктуре черноморских портов Украины.

Украинские власти обвинили Россию в том, что в ночь на 23 июля в Одессе были атакованы объекты культурного наследия, находящиеся под охраной ЮНЕСКО. В Минобороны России ответили, что причиной повреждения кафедрального Спасо-Преображенского собора стало падение украинской контрракеты из-за ошибки ПВО Украины.