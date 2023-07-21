Зеленский поручил военным обеспечить «зерновой коридор»

Президент Украины Владимир Зеленский дал задание военным и министрам подготовить комплекс действий для продолжения работы «зернового коридора». Об этом украинский лидер написал в соцсетях.

Над решением задачи будут думать главком Валерий Залужный, командующий ВМС Алексей Неижпапа и министр инфраструктуры Алексей Кубраков.

На заседании ставки верховного главнокомандующего обсуждался также вопрос защиты украинских портов.

С 18 июля Россия вышла из зерновой сделки и, тем самым, закрыла гуманитарный коридор в Черном море. Российские военные будут считать потенциальным поставщиком оружия для ВСУ любое судно, которое будет направляться в сторону Украины.

После теракта на Крымском мосту российские военные в качестве возмездия наносят эффективные удары по военно-морской инфраструктуре Украины.