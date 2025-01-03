Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил о «способностях» исцелять людей. Такие выводы он сделал после недавней истории с посещением госпиталя.

В личном канале Зеленский отчитался о посещении раненого солдата ВСУ. Президент сделал с пациентом общее фото, а через некоторое время тот неожиданно встал на ноги. Врачи при этом говорили, что ходить раненый не может.

Сам украинец в интервью местным СМИ рассказал, что действительно приезжал Зеленский, после чего он почувствовал улучшение. По словам военного, он просто «встал и пошел».

Тем временем на Украине планируют ужесточить мобилизацию, снизив призывной возраст в очередной раз. На этом фоне граждане начали массово вывозить детей и подростков из страны под видом туристических групп, отправляющихся в Европу.