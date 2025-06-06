Зеленский пожаловался на массированный удар РФ в ответ на террор Киева

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что Российская армия нанесла мощный удар по Киеву и ряду регионов Украины, и потребовал от всех союзников помочь ему.

После того, как Россия провела массированную воздушную атаку Украины в ответ на ее удары в глубине территорий РФ, Зеленский тут же бросился с обращением к своим западным союзникам.

«Очередной масштабный удар. Били почти по всей Украине», — указал он.

Украинский лидер потребовал от Запада отреагировать на действия России и поддержать Киев. Он предложил всем странам начать вести давление на Москву, а те, кто не станет делать этого, якобы станут считаться противниками Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский приобрел для своей матери элитные апартаменты в дубайском небоскребе «Бурдж-Халифа». Сделка состоялась 16 сентября 2024 года — именно в день ее 74-летия. Квартира расположена на 11-м этаже комплекса Armani Residences и занимает около 186 квадратных метров. Пространство оформлено в стиле от Джорджио Армани, а стоимость недвижимости составила около $3,2 млн.