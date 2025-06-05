Зеленский подарил матери элитную квартиру в небоскребе «Бурдж-Халифа»

Владимир Зеленский купил для своей матери элитные апартаменты в небоскребе «Бурдж-Халифа» стоимостью $3,2 млн — сделка была заключена в ее день рождения. Об этом пишет арабское издание Al Chourouk.

Президент Украины Владимир Зеленский приобрел для своей матери Риммы Зеленской элитные апартаменты в дубайском небоскребе «Бурдж-Халифа». Сделка состоялась 16 сентября 2024 года — именно в день ее 74-летия. Квартира расположена на 11-м этаже комплекса Armani Residences и занимает около 186 квадратных метров. Пространство оформлено в стиле от Джорджио Армани, а стоимость недвижимости составила около $3,2 млн.

По данным департамента земель и имущества Дубая, жилье оформлено как подарок. Мать главы государства официально числится пенсионеркой, живущей в Кривом Роге.

Издание Al Chourouk также сообщило, что покупка Зеленского может быть не единственной: ряд чиновников из его ближайшего окружения, по их данным, также владеют недвижимостью в ОАЭ. В украинских соцсетях данный поступок уже вызвал откровенное недоумение, учитывая серьезные потери Киева на поле боя и нехватку денег на зарплаты.

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