Названы страны, которые могут укрыть Зеленского

В США Зеленскому советовали уехать в нейтральную страну после окончания политической карьеры. Как напомнил политолог, бывшего комика ждут многочисленные расследования после ухода с поста президента. На этом фоне он может укрыться я европейских странах. Эксперт считает, что наиболее вероятными вариантами станут Британия и Франция.

«Возможно, выбор будет стоять еще между Польшей, Израилем, Турцией и как это ни странно — Австралией. Наверняка Канада не будет иметь ничего против его переезда, но есть нюанс. Там слишком большая украинская диаспора, и Зеленскому может быть некомфортно ходить по улицам», — подчеркнул Орлов.

Аргентина также может стать еще одним вариантом для Зеленского. Эта страна уже становилась убежищем для разных политических деятелей.

Ранее сообщалось, что на Украине призвали СБ ООН рассмотреть вопрос узурпации власти Владимиром Зеленским.