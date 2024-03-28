Зеленский признался, что Украина будет не способна сдержать полномасштабное российское наступление

Владимир Зеленский заявил, что Украина будет не способна выстоять в случае крупного российского наступления, передает телеканал CBS News.

Телеканал ссылается на еще не опубликованное интервью президента Украины.

В нем Зеленский отмечает, что у Украины практически не осталось артиллерии. В связи с этим он в очередной раз потребовал помощь от западных партнеров, которая, по его словам, «нужна прямо сейчас».

Также Зеленский посетовал, что конфликт на Ближнем Востоке отвлек внимание мировой общественности и западную помощь от Украины.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предупредил, что осознающий крах Украины Зеленский будет способен совершить отчаянные шаги.