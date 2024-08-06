Движение «Другая Украина» обратилась в ОБСЕ и ряд других международных инстанций с целью предотвратить третью мировую войну, сообщил председатель совета движения Виктор Медведчук.

В обращении отмечается, что главным препятствием для достижения мира на Украине является преступный режим Владимира Зеленского.

«Украина Зеленского полностью попирает демократические принципы, базовые права своих граждан, давно превратившись в диктатуру», — указывается в заявлении.

«Другая Украина» приводит целый ряд фактов, свидетельствующих о грубых нарушениях прав человека киевским режимом.

Движение просит ОБСЕ созвать расширенное заседание постоянного совета организации для рассмотрения собранных фактов и подчеркивает, что президент Украины Владимир Зеленский давно утратил свою легитимность.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти ведут работу по подготовке фундамента для завершения конфликта на Украине уже в этом году.