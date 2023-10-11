Зеленский снова попросил у Запада системы ПВО большой дальности

Украинский президент считает, что если НАТО даст ему требуемое, то ВСУ смогут решить проблему, связанную с российскими управляемыми бомбами.

Помимо этого, системы противовоздушной обороны, способные поражать цели на большой дистанции, позволят Украине прикрыть вывоз зерна из страны. Об этом Владимир Зеленский заявил на встрече в Брюсселе, которая проходит в формате Рамштайн.

«ПВО большой дальности может обеспечить безопасность коридоров в Черном море и регионе Дуная. Нам нужен шаг вперед в нашей противовоздушной обороне», - сообщил он.

Его слова привело ТАСС. В Брюсселе сегодня проходит встреча министров обороны стран НАТО. Там же проводится заседание по вопросам, связанным с поставкой оружия на Украину. Лидер Украины не преминул отправиться туда, чтобы попытаться своими настойчивыми просьбами продавить ситуацию в свою пользу.