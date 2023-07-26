Зеленский сообщил об усилении украинской системы ПВО

Президент Украины выслушал отчет о поступлении в страну различных вооружений и боеприпасов из-за рубежа. Сразу после этого он решил поделиться радостной новостью о том, что среди поставок были и средства ПВО.

«Есть усиление нашей системы ПВО», - написал он в своем микроблоге.

Теперь, по его заверению, новые системы противовоздушной обороны будут направлены туда, где они нужнее всего.