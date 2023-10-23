Зеленский устроил кадровые перестановки в руководстве Службы безопасности Украины

В спецслужбе были уволены несколько ключевых фигур, а их должности заняли другие люди.

В частности, лишился своего поста один из заместителей руководителя СБУ.

«Уволить Сандурского Анатолия Валерьевича с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины», - говорится в одном из документов, размещенных на сайте офиса украинского президента.

Об этом сообщили РИА Новости. Также был уволен Анатолий Денисенко, начальник управления этой службы по Винницкой области. Помимо этого, произошла замена главы департамента хозяйственного обеспечения, а также руководителя управления по работе с личным составом.