Зеленский заявил о возможном майдане в стране для его смещения

Украинский лидер считает, что противники могут провести акцию для его замены на должности главы государства.

Президент Украины уверен, что такую операцию готовит Россия. Она планирует провести государственный переворот для своей победы. Об этом сообщил Владимир Зеленский во время своего интервью иностранным журналистам.

«Такую информацию мы получаем от нашей разведки и наших партнеров», - указал он корреспондентам агентства Bloomberg.

По его утверждению, попытка государственного переворота носит название «Майдан-3». Она полностью дестабилизирует ситуацию на Украине и сменит главу страны.