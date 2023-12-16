По словам экс-разведчика США Скотта Риттера, Вооруженные Силы РФ не дадут украинской армии шанса для укрепления их позиций в зоне конфликта. Об этом он сообщил на платформе одного из видеохостингов.

Он подчеркнул, что у украинских военных отсутствуют боеприпасы.

По мнению бывшего американского разведчика, украинская армия потеряла много личного состава, которые попали в котлы российской армии.

Он добавил, что для перехода к обороне, о которой говорят украинцы, нужно закрепиться на фронте, а Вооруженные Силы РФ им не дадут такой возможности.

Экс-разведчик отметил, что возводимые в настоящий момент украинские оборонительные сооружения нереально удержать.