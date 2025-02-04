Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано у побережья Северных Курил

4 февраля в 6:06 (23:06 по московскому времени) у побережья Северных Курил было зарегистрировано землетрясение мощностью 4,2. Об этом в интервью РИА Новости сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По словам эксперта, эпицентр землетрясения находился в Тихом океане в 134 км к юго-востоку от Северо-Курильска. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 19 км. Данные об ощутимости специалистам не поступали. Угрозы цунами нет. Ранее сообщалось о том, что на юге Камчатки произошло землетрясение.

Специалисты геофизической службы РАН оценили сейсмологическую обстановку на юге Камчатке как сильной, или магнитудой 5,5. Жители ощутили подземные толчки в Петропавловске-Камчатском и ближайших районах.