На юге Камчатки произошло сильное землетрясение

На юге Камчатки произошло землетрясение. Как отмечает канал «Осторожно, новости», жителя ряда городов и поселений проснулись от сильных толчков.

Специалисты геофизической службы РАН оценивают сейсмологическую обстановку на юге Камчатке как сильной, или магнитудой 5,5. Жители ощутили подземные толчки в Петропавловске-Камчатском и ближайших районах.

При этом сам очаг «землетряса» залегал на глубине 48 км в 107 км от камчатского побережья.

Кроме того, еще одна землетрясение зафиксировали в Каспийском море. Очаг залегал на глубине 60 км, толчки сильнее всего ощутили жители Азербайджана.

Ранее сообщалось, что в Дагомысе (Сочи) уличная камера запечатлела сильный земной толчок