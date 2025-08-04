Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья Северо-Курильска

У побережья Северо-Курильска произошло землетрясение магнитудой 6,5. Об этом РИА Новости сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По ее словам, эпицентр подземных толчков располагался в 232 км восточнее города на острове Парамушир, а его очаг залегал на глубине 62 км.

Семенова подчеркнула, что в самом Северо-Курильске землетрясение ощущалось силой до 4 баллов. Несмотря на значительную магнитуду, благодаря глубине залегания очага и удаленности от населенных пунктов серьезных разрушений и пострадавших зафиксировано не было.

Это уже не первое сейсмическое событие в этом регионе за последнее время. На Курильских островах регулярно происходят землетрясения из-за того, что они расположены в зоне повышенной вулканической и тектонической активности.

Специалисты продолжают мониторить сейсмическую обстановку в районе Северных Курил. На данный момент угрозы цунами не объявлялось, однако власти и экстренные службы региона находятся в состоянии повышенной готовности.

Ранее МЧС предупредило об угрозе цунами на Камчатке после нового землетрясения.