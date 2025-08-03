Мощный афтершок потряс Камчатку: возникла угроза цунами

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 277 км от краевой столицы на глубине 26 км. Это очередной афтершок в серии сейсмических событий, потрясающих Камчатку. В МЧС по региону предупредили о существовании угрозы цунами.

Жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска ощутили мощные подземные толчки силой до 4-5 баллов. Как отмечает спасательное ведомство, катастрофических последствий не зафиксировано, но Камчатский центр наблюдения за цунами предупредил о возможном подходе волн высотой до 19 см к Алеутскому округу.

Так, в Усть-Камчатском округе ожидаются волны до 15 см, а в Петропавловске-Камчатском — не более 3 см. МЧС настоятельно рекомендует жителям держаться подальше от береговой линии и не приближаться к воде, несмотря на кажущуюся безопасность небольших волн.

Параллельно на Камчатке зафиксировано первое за 520-600 лет извержение вулкана Крашенинникова, передает ДВО РАН. Столб пепла поднялся на высоту 6 км, создав угрозу для авиации. Вулкану присвоен «оранжевый» уровень опасности. Пепловый шлейф движется в сторону Тихого океана, минуя населенные пункты, а туристических групп в опасной зоне нет.

Суднам в прибрежных водах в МЧС рекомендовали выйти в океан за 50-метровую изобату. Власти и спасательные службы региона находятся в режиме повышенной готовности, отслеживая развитие природной ситуации.

Ранее сообщалось, что Путин призвал наградить врачей, уверенно проводивших операцию во время землетрясения на Камчатке.