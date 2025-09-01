Землетрясение на северо-востоке Афганистана унесло жизни сотен людей

В Афганистане произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни как минимум 250 человек, сообщил телеканал NBC News.

По последним данным, количество пострадавших превышает 500 человек. В районах, затронутых природным катаклизмом, развернута масштабная спасательная операция с участием сотен специалистов.

Как сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 50 км к северо-востоку от города Джелалабад и примерно в 40 км от границы с Пакистаном. Эпицентр стихийного бедствия располагался на глубине 35 км.

Кроме того, Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы (ЕГС) Российской академии наук (РАН) также зафиксировал землетрясение на территории Афганистана. По интенсивности специалисты из России квалифицировали его как «разрушительное».

Подземный толчок произошел в 02:18 мск. Большинство людей находились в своих домах и не успели эвакуироваться. Спасательные работы продолжаются в сложных условиях.

