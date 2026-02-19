Земля не купленная, а «назначенная»: на Кубани судятся с бывшими властями из-за фермы

Прокуратура Краснодарского края направила в суд иск об изъятии имущества стоимостью около 500 миллионов рублей у бывших руководителей Лабинского района и экс-начальника местного следственного отдела полиции. Информацию об этом распространила пресс-служба надзорного ведомства.

Основанием для разбирательства стали итоги прокурорской проверки, которая выявила грубые нарушения антикоррупционного законодательства. Установлено, что чиновники и высокопоставленный полицейский провернули масштабную схему с землей. Они незаконно оформили на подконтрольную им структуру — ООО «Агрофирма „Союз“» — полторы тысячи гектаров сельхозземель. При этом доходы, получаемые от фермерского бизнеса, фигуранты в своих декларациях не отражали, скрывая реальные активы.

В исковых требованиях прокуратура настаивает на возвращении государству не только земельных участков, но и 100 процентов долей в уставном капитале агрофирмы. Чтобы обеспечить иск, на имущество предприятия и средства на его банковских счетах уже наложен арест.