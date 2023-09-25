Зернохранилище и морской вокзал пострадали в Одессе в результате ночного воздушного удара

В ночь на понедельник в городе вновь звучали сигналы воздушной тревоги.

О том, куда пришелся прилет боеприпасов, рассказала Наталья Гуменюк, спикер оперативного командования «Юг» ВСУ. По ее словам, пострадало сразу несколько объектов. Один из них - местное зернохранилище, в него отмечены прямые попадания. Она добавила, что ущерб нанесен и другим зданиям.

«Фактически уничтожен морской вокзал в Одессе», - указала она во время выступления в телеэфире канала «Рада».

До этого появлялись свидетельства, что в Одессе горит многоэтажное здание, не принадлежащее к категории жилых домов. По некоторым свидетельствам, это гостиница, расположенная рядом с портом.