Жалобы родителей в пустоту: как травля в классе привела к серьезной травме ребенка в школе Уфы

Как сообщают Telegram-каналы, нападение произошло во время школьных занятий. Сверстник сильно ударил мальчика по голове, после чего у пострадавшего начались головокружение и тошнота. Мать ребенка, вызванная в школу, отвезла его в травмпункт, где врачи диагностировали сотрясение мозга. Родственники пострадавшего заявили, что это не единичный случай. Тетя мальчика рассказала изданию, что над ребенком часто издеваются в классе, а руководство школы, по ее словам, не принимает действенных мер и общается с семьей на повышенных тонах. В свою очередь, классный руководитель в комментарии для канала отметила, что с обидчиком и его родителями уже проведена профилактическая беседа.