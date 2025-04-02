Жан-Клода Ван Дамма обвинили в растлении несовершеннолетних

По данным румынских правоохранительных органов, Жан-Клод Ван Дамм подозревается в развлечениях с несовершеннолетними проститутками в Каннах. Актер оказался в центре внимания в рамках уголовного расследования о торговле людьми, о чем сообщил новостной портал Hotnews.

В Румынии ведется расследование деятельности сети, занимающейся торговлей людьми, в том числе несовершеннолетними. Адвокат Адриан Кукулис, знакомый с ходом следствия, утверждает, что Жан-Клод Ван Дамм подозревается в использовании услуг пяти румынских девушек, которых принуждали к занятию проституцией, около десяти лет назад.

Инцидент, предположительно, произошел в Каннах, как указано в заявлении, поданном в Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT) юристом одной из пострадавших.

По имеющейся информации, подбором девушек для бельгийского актера занимался румынский бизнесмен Морел Боля, возглавлявший некоммерческую организацию EuroDemos и владевший модельным агентством Kasta Morrely. В 2022 году Боля стал основным обвиняемым в деле о торговле несовершеннолетними.

Следствие предполагает, что с 2000 по 2016 год девушек, в том числе несовершеннолетних, вовлекали в проституцию через НКО и модельное агентство, используя методы психологического давления. В настоящее время расследование продолжается.

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