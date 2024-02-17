«Ждет участь Бахмута»: солдат ВСУ рассказал о слабости укреплений в Часовом Яре

Украинский военный с позывным Схидный (Восточный), воюющий в Часовом Яре, рассказал, что город плохо укреплен перед возможным наступлением российских войск.

«Часик точная копия Бахмута по подготовке к обороне в плане оборонительных сооружений, блиндажей, окопов — точнее их отсутствии», — отметил солдат.

По его мнению, командование легкомысленно рассчитывает на фортецию из нескольких двух- и четырехэтажных домов.

Также Схидный сообщил о нарастании российских ударов. Российские военные повышают дальность действия своих FPV-дронов , а также «планомерно разбирают Часов Яр артой».

Часов Яр расположен к северу от Авдеевки, которая практически полностью находится под контролем российских военных. Некоторые эксперты считают, что направление на Часов Яр может быть следующим, по которому ВС РФ поведут свое наступление.