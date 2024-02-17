Генерал ВСУ Тарнавский заявил, что подразделения уже покинули Авдеевку

Подразделения ВСУ покинули Авдеевку, сместившись на свои запасные позиции. Соответствующее заявление сделал командующий украинской группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский в своих соцсетях.

В своем посте военный сообщил о том, что его войска получили распоряжение и вышли из Авдеевки. Украинский генерал уточнил, что отступление было произведено на заранее подготовленные позиции.

По словам командующего «Таврии», решение об отступлении из города было единственно верным для украинских ВС. Он подчеркнул, что ВСУ не допустили окружения собственных подразделений на территории города.

На протяжении нескольких лет, Авдеевка являлась ключевым укрепленным пунктом украинской армии. Будучи пригородом Донецка, из нее ВСУ вели обстрелы расположенных рядом городов.

Накануне главнокомандующий украинскими ВС Сырский заявил, что отдал приказ о выводе войск из Авдеевки.