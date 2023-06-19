Железнодорожники освободили от борщевика в Мосузле почти 350 гектаров полосы отвода

Железнодорожники освободили от борщевика почти 350 гектаров полосы отвода в Мосузле. Об этом со ссылкой на МЖД сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Особое внимание уделялось действующим Московским центральным диаметрам (МЦД), а также будущим МЦД-3 и МЦД-4.

Так, борщевик был ликвидирован на МЦД-1 — на перегонах от Кунцево до Одинцово, на ветви от Савеловского вокзала до Лобни и от Лобни до Шереметьево.

На МЦД-2 опасный сорняк уничтожили в том числе на участке от Царицыно до Подольска, а также на перегонах Волоколамская — Опалиха и Рижская — Дмитровская.

В настоящее время в Мосузле от сорной растительности освобождено около 730 гектаров полосы отвода.

Отмечается, что сезонные работу по откосу травы и борщевика направлены на обеспечение безопасности железнодорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что все придорожные участки, которые обрабатываются от борщевика химикатами, находятся на контроле.