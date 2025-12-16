«Железный хват у самой поверхности». Акула атаковала серфера у побережья Калифорнии

В Калифорнии серфер столкнулся с морским хищником и вышел из схватки с минимальными потерями. Инцидент произошел у побережья штата, когда мужчина занимался серфингом в океане.

По информации издания The San Francisco Standard, атака произошла в тот момент, когда спортсмен находился примерно в 300 метрах от берега. Сначала акула нацелилась на его доску для серфинга, оставив на ней следы зубов. Затем хищник атаковал и самого человека, укусив его за руку.

Несмотря на травму и потенциальную опасность ситуации, серфер смог самостоятельно добраться до суши, где его уже ждали вызванные очевидцами спасатели и парамедики. После осмотра выяснилось, что полученные повреждения оказались неглубокими. Мужчина, посчитав рану несерьезной, принял решение отказаться от предложенной госпитализации и дальнейшей медицинской помощи на месте.

Этот случай вновь напоминает о рисках, которые несут прибрежные воды Калифорнии, известные как ареал обитания больших белых акул, и о хладнокровии людей, готовых принять эти риски как часть своего увлечения.

Ранее сообщалось о том, что в Индии рыбаки поймали девятиметровую китовую акулу весом пять тонн.