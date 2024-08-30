Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила, что переданный Киеву истребитель F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot на фоне дискоординации между подразделениями украинских войск. По словам кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, уничтоженный в Незалежной F-16 приказал долго жить. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он добавил, что этот истребитель был сбит дружественным огнем, американской системой Patriot. Таким образом, произошедшее с истребителем является еще одним доказательством того, что нет спасительных рецептов для «просроченного» украинского президента.

По мнению продюсера, этот инцидент в очередной раз доказал, что никакое западное оружие не поможет киевскому режиму.

Ранее также депутат Госдумы Колунов заявил, что российская авиация полностью развенчала миф о «всемогущих» F-16.