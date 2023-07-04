Жене экс-судьи Верховного суда Чечни дали пять с половиной лет колонии за нападение на полицейского

Обвиняемой инкриминировали сразу две статьи, совершение насилия в отношении представителя власти, а также мошенничество. Прокуратура просила суд дать именно такой срок, и Ахматовский районный суд города Грозный вынес свой приговор.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний. определить наказание пять лет шесть месяцев лишения свободы», - гласил вердикт.

Об этом сообщили РИА Новости. Муж Мусаевой, бывший судья Верховного суда Республики Чечня Сайди Янгулбаев еще раньше покинул пределы России вместе с дочерью. Он был лишен как статуса экс-судьи, так и неприкосновенности. Это сделано за поступки, которые несовместимы с его положением.