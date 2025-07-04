Жене разбившегося на Рублевке топ-менеджера «Транснефти» вызвали скорую помощь

Супруге заместителя главы «Транснефти» Бадалова потребовалась экстренная медицинская помощь. Как сообщил телеграм-канал SHOT, ей стало дурно, когда она увидела тело своего мужа, лежащее под окнами многоэтажки.

Высокопоставленный руководитель выпал из окна, расположенного на десятом этаже. Тело у жилого дома на Рублевском шоссе около шести часов утра обнаружил сотрудник охраны. Жена Бадалова немедленно прибежала на место происшествия и пребывала в состоянии сильного потрясения.

Известно, что у Андрея Бадалова были проблемы с сердечно-сосудистой системой. Как пишет телеграм-канал Mash, когда охранник жилого комплекса на Рублевке нашел тело вице-президента «Транснефти», на нем был надет холтер — аппарат, предназначенный для непрерывного контроля работы сердца в течение суток.

Ранее сообщалось, что мужчина в больнице Иркутска напал с ножом на медработников и ранил двух женщин.