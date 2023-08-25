Женевскую штаб-квартиру ООН пришлось временно закрыть из-за соображений безопасности

Проблема уже устранена, комплекс зданий, который является крупнейшим в мире дипломатическим центром, уже заработал.

Изначально об этом сообщила Алессандра Веллуччи, глава службы информации женевского отделения Организации Объединенных Наций. Об этом рассказало ТАСС.

«Дворец Наций временно закрыт ввиду вопроса, связанного с безопасностью», - сообщила она журналистам.

По ее утверждению, решением проблемы, из-за которой пришлось пойти на такие ограничения, занималась собственная служба безопасности этой организации. Немного позже она сообщила, что Дворец снова заработал. Всего входы снова открыты и работают в штатном режиме. Из-за чего именно его пришлось закрывать, не говорится.