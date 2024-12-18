Женщина бросила своего новорожденного ребенка в торговом центре Санкт-Петербурга

В одном из помещений торгового центра в Невском Санкт-Петербурга был обнаружен новорожденный ребенок. Об этом сообщил в своем телеграм-канале городской главк Следственного управления России.

Правоохранители получили сообщение из торгового центра в Невском районе, что там найден новорожденный ребенок. Его бросили вместе с коляской в ТЦ, который расположен на Тепловозной улице.

«Обнаружен новорожденный ребенок, которого оставила без присмотра его мать и покинула помещение ТЦ», — указано в микроблоге.

Ребенок был отправлен в больницу, его жизни ничто не угрожает. Следствие сейчас устанавливает личность нерадивой матери, в ее отношении уже проводится доследственная проверка по статье об оставлении в опасности.

Ранее сообщалось, что в Тульской области был вынесен приговор в отношении женщины, которая задушила и закопала своего новорожденного ребенка. Ей дали два года принудительных работ.