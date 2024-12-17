В Тульской области осудили женщину, убившую и закопавшую новорожденного

Жительница Алексина Тульской области получила приговор за убийство своего новорожденного ребенка, которого задушила и закопала на окраине города. Об этом сообщают Тульские известия со ссылкой на местную прокуратуру.

В ходе расследования дела об убийстве новорожденного выяснили, что жительница Тульской области скрывала беременность от окружения. В 2022 году она родила дома и, как пишет прокуратура, на фоне вероятного эмоционального напряжения стала душить ребенка до его смерти. Сама женщина не могла содержать ребенка и приняла решение о его убийстве задолго до родов.

После содеянного роженица завернула тельце в белую простыню, спрятала в коробку из-под обуви и оставила замерзать в неотапливаемой комнате квартиры. Коробку гражданка закопала со знакомым через несколько дней на окраине города.

Суд учел позицию гособвинителя и приговорил горе-мать к принудительным работам на срок два года и десять дней. Также в женщину будут удерживать 10% из зарплаты в пользу государства.

Ранее сообщалось, что насильник из Новокузнецка спустя 28 лет снова предстанет перед судом.