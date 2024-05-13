Женщина и двое детей отравились газом в Щелково

Женщина и двое детей пострадали в результате утечки газа в Щелково, сообщили в Прокуратуре Московской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел сегодня в квартире одного из многоквартирных домов на Институтской улице. С признаками отравления газом из помещения были госпитализированы 38-летняя женщина, ее 14-летний сын и 5-месячная дочь.

Пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь. Женщина и мальчик уже были выписаны из больницы. Девочка пока остается под наблюдением врачей.

В ходе осмотра квартиры была выявлена обратная вентиляционная тяга при работе газового водонагревателя. Устанавливаются лица, ответственные за установку газового оборудования и проверку его эксплуатации.

По факту случившегося Щелковская городская прокуратура проведет проверку. Ход расследования уголовного дела на контроле ведомства.