Женщина и ребенок погибли при атаке дрона ВСУ на жилой дом под Белгородом

В поселке Разумное Белгородской области украинский беспилотник атаковал жилой дом, в результате чего погибли двухлетний ребенок и его мать. О трагическом инциденте сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ВСУ атаковали поселок в вечернее время, когда в доме находились люди — еще один ребенок и его отец. Они после атаки получили ранения и были срочно госпитализированы.

Гладков сообщил, что в результате атаки БПЛА дом частично разрушен. На месте происшествия работают оперативные службы. Ситуацию контролируют бойцы самообороны.

29 января беспилотник атаковал город Грайворон, в результате чего был ранен местный житель. Тогда дрон сбросил взрывные устройства на многоквартирный дом, из-за чего были повреждены окна в нескольких квартирах, а также четыре автомобиля.

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине российские регионы, в том числе и Белгородская область, регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Местные власти ежедневно информируют о новых инцидентах.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь ликвидировали 104 дрона ВСУ над регионами России.