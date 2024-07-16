Женщина из Перми в ходе озвучила жуткую причину убийства найденного в чемодане сына

Жительница Перми Ирина Шатова, которая обвиняется в убийстве девятилетнего сына, пошла на преступление в силу давления коллекторов, которые якобы в последнее время не давали ей спокойно жить. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что сначала она мальчика задушила, а потом уже после смерти несколько раз ударила ножом, чтобы тот точно умер. Женщина попала на камеры видеонаблюдения, когда везла его тело в чемодане на свалку.

Отмечается, что в скором времени детоубийце изберут меру пресечения.

Напомним, что в Перми на мусорке прохожий обнаружил тело девятилетнего ребенка, спрятанное в чемодане. Полицейские подозревают в этом его 34-летнюю мать.