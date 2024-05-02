Двое мужчин получили ножевые ранения в ходе драки в подмосковном Чехове

В Чехове произошел конфликт с поножовщиной, в результате двое мужчин получили ранения, задержаны трое уроженцев одной из республик Средней Азии, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Драка случилась у одного из домов на Промышленной улице, уточнили в ведомстве. Двоих злоумышленников задержали в аэропорту Внуково, третьего — в Чехове. Пострадавших госпитализировали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Электростали полицейские пресекли нарушение миграционного законодательства.