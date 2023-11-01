Женщина, обвиняемая в хищении восьми лошадей, предстанет перед судом в подмосковном Ногинске

В подмосковном Ногинске завершилось предварительное расследование уголовного дела в отношении тридцатиоднолетней женщины, которую обвиняют в краже лошадей на сумму более двух миллионов рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Удалось установить, что злоумышленница совершила хищение восьми лошадей и другого имущества с территории фермы, расположенной в селе Стромынь Богородского городского округа. При том некоторых из похищенных животных женщина продала, полученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению. Все остальные животные изъяты и возвращены потерпевшей.

По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. В настоящее время собрана достаточная доказательная база вины женщины, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

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