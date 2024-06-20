Женщина осталась жива после падения дерева на нее в Калужской области

Мощные ураган с ливнем обрушились не только на столичный регион, а также и на соседнюю Калужскую область: так, в Малоярославце дерево рухнуло прямо на проходящую по тротуару женщину, однако она осталась жива. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что пострадавшая получила несильные травмы, ей также была оперативно вызвана скорая помощь, которая доставила ее в больницу.

Напомним, что сегодня на Московский регион обрушился сильнейший ливень и смерчи, которые были принесены ураганом «Эдгар». В столице пострадало около 10 человек, один из них упал вместе с биотуалетом на асфальт, также упавшее дерево насмерть придавило еще одного мужчину. По информации метеорологов, столичный регион пережил десятибалльный шторм, порывы ветра достигали 90 км/ч.