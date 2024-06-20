Женщина осталась жива после падения дерева на нее в Калужской области
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Мощные ураган с ливнем обрушились не только на столичный регион, а также и на соседнюю Калужскую область: так, в Малоярославце дерево рухнуло прямо на проходящую по тротуару женщину, однако она осталась жива. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что пострадавшая получила несильные травмы, ей также была оперативно вызвана скорая помощь, которая доставила ее в больницу.
Напомним, что сегодня на Московский регион обрушился сильнейший ливень и смерчи, которые были принесены ураганом «Эдгар». В столице пострадало около 10 человек, один из них упал вместе с биотуалетом на асфальт, также упавшее дерево насмерть придавило еще одного мужчину. По информации метеорологов, столичный регион пережил десятибалльный шторм, порывы ветра достигали 90 км/ч.