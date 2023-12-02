Женщина погибла в Башкирии в результате падения в мазутную яму

Два человека рухнули в яму с мазутной жижей, один из них впоследствии скончался.

Сегодня рано утром на территории Баймакского района произошло ЧП. Трое жителей возвращались домой, но для чего-то заехали на территорию заброшенной котельной. Это закончилось трагедией.

«Выйдя из машины, две женщины, не заметив опасности, с высоты 2,5 м упали в яму с мазутной жижей», - заявили представители МЧС.

Их слова привело ТАСС. На место происшествия немедленно приехали спасатели и пожарные, они вытащили пострадавших из мазутного плена. Одна из женщин получила сильное переохлаждение, ее передали на руки медикам. Вторая же спасенная оказалась вся в мазуте, ее жизнь медработникам спасти не удалось.