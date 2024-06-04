Женщина погибла в массовом ДТП на трассе в Подмосковье

На Симферопольском шоссе в Подмосковье случилась авария с участием четырех транспортных средств — двух внедорожников, грузовика и мотоцикла.

ДТП произошло накануне днем на семьдесят восьмом километре трассы, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

В результате аварии погиб один человек — женщина-пассажир. Еще два человека — пассажиры одного из внедорожников — получили травмы, их госпитализировали.

Установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия взяла на контроль Чеховская городская прокуратура.