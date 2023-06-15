Женщина погибла в Новосибирске в результате падения крана на стройке
Фото: [© Алексей Сухоруков/РИА новости]
Она работала крановщицей, и находилась в кабине техники во время ее опрокидывания.
Инцидент произошел сегодня утром в районе девяти часов в Октябрьском районе Новосибирска. Там возле жилищного комплекса, который находится на улице Заровного, ведется строительство здания. Упавший кран повредил как минимум 8 автомобилей, об этом сообщило РЕН ТВ.
«Установлено, что погибла женщина-крановщица 1966 года рождения», - указали изданию представители МВД.
В данный момент на месте происшествия работают правоохранители. Им предстоит установить точную причину этого ЧП и все обстоятельства.