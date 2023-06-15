Женщина погибла в Новосибирске в результате падения крана на стройке

Она работала крановщицей, и находилась в кабине техники во время ее опрокидывания.

Инцидент произошел сегодня утром в районе девяти часов в Октябрьском районе Новосибирска. Там возле жилищного комплекса, который находится на улице Заровного, ведется строительство здания. Упавший кран повредил как минимум 8 автомобилей, об этом сообщило РЕН ТВ.

«Установлено, что погибла женщина-крановщица 1966 года рождения», - указали изданию представители МВД.

В данный момент на месте происшествия работают правоохранители. Им предстоит установить точную причину этого ЧП и все обстоятельства.