Женщина погибла в результате атаки беспилотника на Белгородскую область

Беспилотники ВСУ совершили новые атаки на гражданские объекты Белгородской области. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, в селе Прицепиловка Корочанского района БПЛА атаковал частный дом, в результате чего пострадал мирный житель.

Известно, что мужчина получил ожоги рук и ног — его экстренно госпитализировали в областную клиническую больницу. Кроме того, от детонации боеприпаса произошло возгорание домовладения.

К еще более трагическим последствиям привела атака в селе Смородино Грайворонского округа. По словам Гладкова, сброшенное с беспилотника взрывное устройство в населенном пункте полностью разрушило частный дом. В результате инцидента погибла женщина.

«От детонации дом загорелся — на место выехали добровольные пожарные команды», — уточнил Гладков.

Губернатор Белгородской области выразил соболезнования родным и близким погибшей местной жительницы.

Ранее сообщалось, что в Воронеже из-за попадания обломков БПЛА в дом пострадали трое подростков.