Ураган в Подмосковье снес вышку сотовой связи и повалил дерево на остановку

В Подмосковье ликвидировали последствия сильного урагана. Как сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас», шквалистый ветер повалил сотни деревьев в разных населенных пунктах региона.

Как рассказал замначальника ведомства Игорь Сорокин, в деревне Березино под Клином ураган снес вышку сотовой связи, сорвал крыши с домов и разрушил некоторые постройки.

Кроме того, спасателям регулярно приходилось распиливать упавшие деревья, чтобы местные жители смогли проехать к своим домам.

«В поселке Бородинское Поле <…> спасатели 308-й пожарно-спасательной части освободили автобусную остановку от поваленного дерева. А в городском округе Дубна специалисты поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части убрали упавшие деревья с дорог и восстановили движение транспорта на проезжих частях», — добавил Игорь Сорокин.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Клину прошел торнадо.