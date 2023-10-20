Женщина пострадала при пожаре в частном доме в Домодедово

Пожар произошел в жилом двухэтажном деревянном доме на Майской улице в Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Сведения о возгорании поступили спасателям накануне поздно вечером. Спустя почти пять с половиной часов огонь был полностью ликвидирован.

«Площадь (пожара. — прим. ред.) — сорок восемь квадратных метров. <…> Есть пострадавшая», — говорится в сообщении.

К тушению привлекали свыше двадцати человек и семь единиц техники.

Ранее сообщалось, что житель Серпухова сгорел в собственной машине, в которой жил после пожара в квартире.