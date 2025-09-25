Женщина, пострадавшая от нападения медведя в Петропавловске-Камчатском, скончалась

В Петропавловске-Камчатском скончалась женщина, на которую накануне напал медведь. Об этом РИА Новости сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, спасти пострадавшую не удалось — полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Минздрав выразил соболезнования родным погибшей.

Ранее сообщалось, что нападение произошло утром 25 сентября возле школы № 3 на улице Зеленая Роща. Женщину с тяжёлыми ранениями и повреждением кисти доставили в краевую больницу, где она находилась в реанимации. Сам медведь был оперативно ликвидирован.

Помощь медиков также потребовалась шестикласснику: заметив хищника, ребёнок упал во время бегства и получил ссадины. Его жизни ничего не угрожает.